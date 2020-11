Les TARIFS des opérateurs télécoms passés au crible: voici les bons et les mauvais élèves

Internet, téléphonie mobile ou pack: il existe de nombreuses offres, proposées par des opérateurs – réels ou virtuels – qui se partagent le marché belge. L'IBPT a dressé récemment un comparatif très complet des tarifs, que nous avons résumé.

Tous les deux ans, l'IBPT (Institut Belge des services Postaux et des Télécommunications) publie les résultats de sa comparaison des tarifs des opérateurs belges. Très précise, cette comparaison se base sur différents profils de client (jeune isolé, famille nombreuse, etc). Vous retrouverez les 55 pages de l'étude dans ce PDF.

Avant d'évoquer les bons et les mauvais élèves au niveau des prix, il faut noter que les différences sont parfois importantes, même en tenant compte des promotions. Ce qui doit vous inciter à toujours comparer les offres, vous-mêmes ou en utilisant l'outil mis à disposition par l'IBPT: www.meilleurtarif.be.

Après avoir tout parcouru, nous en concluons que pour la téléphonie mobile, les opérateurs virtuels Scarlet (qui appartient à Proximus) et Mobile Vikings sont souvent les moins chers ; tandis que pour internet seul ou pour les nombreux packs, c'est Orange qui tire son épingle du jeu. Les plus chers sont généralement Proximus ou Telenet, le câblo-opérateur flamand.

Remarque importante: soyez indulgents s'il y a des erreurs, car les opérateurs modifient régulièrement leurs tarifs pour s'adapter à la concurrence, or l'IBPT a mis plusieurs mois à établir cette étude.

Pour les abonnements à la téléphonie mobile uniquement

Si on ne prend que les abonnements classiques postpaid (80% de cartes SIM active en Belgique), on peut remarquer une tendance. En effet, quelque que soit le profil (petit, moyen ou gros consommateur), Proximus et Telenet font partie des plus chers, tandis que Mobile Vikings et Scarlet sont les moins chers :







Pour l'internet fixe uniquement

L'IBPT précise que 97,23% des ménages belges ont accès à un internet fixe avec une vitesse de 100 Mbps. Un des éléments qui ressort, c'est que Proximus (51,63€) et Voo (53€) se tiennent dans un mouchoir de poche pour une offre illimitée au niveau du volume de téléchargement, qui est devenue pratiquement indispensable vu nos usages actuels (la VOD comme Netflix et YouTube, ça représente beaucoup de GB par mois). A noter que Orange (qui "loue" les infrastructures fixes de Voo et Telenet) s'est rajouté il y a quelques semaines et il semble nettement moins cher, avec une offre à 40€ par mois (100 Mbps, illimité), mais l'IBPT n'a pas eu le temps de l'inclure dans son étude.

Pour les packs

Là, ça se complique, car il est difficile de comparer facilement les innombrables combinaisons possibles cumulant internet, télévision, téléphonie fixe et téléphonie mobile (cette dernière rassemblant parfois plusieurs abonnements sur un même contrat).

Ce qu'il faut retenir pour les pack NET + TV: les prix sont très serrés entre Orange, Voo et Proximus (environ 60€/mois). Seul Telenet parvient à descendre à 53€ mais avec une limite de téléchargement mensuelle assez mince (150 GB).

Concernant les packs NET + TV + TEL FIXE: pour les abonnements les plus populaires (avec usage élevé d'internet), Voo (76,5€) est plus cher que Proximus et Orange (70€). Telenet, actif surtout en Flandre et à Bruxelles, trône au sommet avec 80€ par mois.

Pour les packs NET + TV + TEL MOBILE, qui rencontrent logiquement de plus en plus de succès, Orange se démarque à nouveau (66€/mois), étant moins cher que Proximus (74,99€), Voo (76€) et Telenet (80€).

Pour les plus gros packs, à savoir NET + TV + TEL FIXE + TEL MOBILE, on retrouve le même ordre: Orange (76,36€/mois) reste bien moins cher que Proximus (86€), Voo (91€) et Telenet (98€).

Tous les détails et les graphiques sont dans ce PDF.