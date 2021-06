Les tarifs des TEC en baisse pour certaines catégories de la population, principalement les 18-24 ans

Le tarif TEC sera réduit de 35% supplémentaires pour les 18-24 ans dès le 1er septembre, a annoncé jeudi le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry.

Cette baisse s'inscrit dans la volonté de la majorité wallonne de mettre en œuvre progressivement la gratuité des transports en commun pour les jeunes de 18 à 24 ans mais aussi pour les 65 ans et plus et pour les publics précarisés.

Dans ce cadre, une première diminution des prix a eu lieu le 1er septembre 2020: les abonnements des 18-24 ans ont été réduits de 35%, alors que les bénéficiaires du statut BIM ont eu droit à l'application du tarif réduit 'familles nombreuses' pour l'ensemble des abonnements.

Ce jeudi, l'exécutif régional a validé une diminution supplémentaire de 35% pour les 18-24 ans, conduisant, depuis le début de la législature, à une réduction de 70% des tarifs TEC pour cette tranche d'âge.

"L'option choisie est de se focaliser sur les 18-24 ans afin de répondre à l'objectif de transfert modal en freinant le passage au 'tout à l'auto' lorsque les jeunes atteignent l'âge de conduire et/ou rentrent dans la vie active", a expliqué le ministre Henry.