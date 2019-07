Les taxes automobiles n'ont jamais autant rapporté à l'État: "Les Belges font partie des plus taxés en Europe"

L'auto rapporte gros à l'État belge. Plus de 20 milliards d'euros, c'est ce que les différentes taxes liées au secteur automobile ont permis à l'État de récupérer l'an dernier. Un bénéfice record qui s'explique notamment par l'augmentation des accises sur les carburants.

Les différentes taxes automobiles en Belgique ont rapporté l'an dernier aux pouvoirs publics fédéral et régionaux pas moins de 20,73 milliards d'euros, selon la fédération du secteur (Febiac), cités dans L'Echo samedi. Les recettes fiscales tirées des véhicules motorisés ont ainsi augmenté de 6% en un an pour dépasser, pour la première fois, le cap des 20 milliards d'euros. Laurent Willeart, fédération belge de l'industrie de l'automobile et du cycle Febiac, était au micro du RTL info 19 heures: "Les automobilistes belges font partie des plus taxés en Europe. Nous estimons qu'ils ont droit à avoir quelque chose en échange, notamment des investissements dans la qualité des infrastructures, dans la signalétique, etc. A terme, une réforme de la fiscalité automobile sera inévitable."

La hausse s'explique quasi entièrement par la croissance des recettes relatives aux accises et à la TVA sur les carburants.

En 2018, les accises sur l'essence et le diesel sont venues garnir les caisses de l'État à hauteur de 6,1 milliards d'euros, enregistrant un bond de près de 12% par rapport à 2017. Ces prélèvements représentent ainsi près de 30% des recettes fiscales totales liées à l'automobile. La TVA sur les carburants a rapporté à elle seule 2,7 milliards d'euros. "La Belgique s'est engagée sur la voie de la disparition progressive du diesel. Les ventes de voitures à essence augmentent donc et, avec elles, le montant des recettes d'accises et de TVA, puisque ces véhicules consomment davantage de carburant que les voitures au diesel", explique Michel Martens, directeur du service d'études de la Febiac.