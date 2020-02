L'Europe va-t-elle ENCORE sabrer dans les budgets de l'agriculture? Inquiets, les tracteurs investissent le quartier Schuman

Environ 200 agriculteurs investissent le quartier européen de Bruxelles avec leurs tracteurs ce midi. Il y a de fortes chances que l'Europe décide, une fois de plus, de sabrer dans les budgets de l'agriculture.

Quelque 200 producteurs de lait lituaniens, estoniens et lettons se sont rassemblés jeudi matin à Bruxelles, à proximité du rond-point Schuman, pour réclamer plus d'équité dans l'attribution des subventions européennes. "Même si la situation est moins catastrophique qu'il y a 10 ans, dans chaque pays européen, les agriculteurs courent après un prix du lait qui couvre les coûts de production et procure un revenu correct", explique Guy Francq, président du groupement belge des producteurs de lait (MIG).

Tant que ce déficit persistera, les producteurs resteront tributaires de subventions. Celles-ci varient cependant entre les pays membres de l'Union européenne. En 2017, par exemple, les agriculteurs baltes ne percevaient que 54 à 60% de la moyenne européenne des paiements directs. "Les paiements directs sont plus bas, mais nos produits doivent répondre aux mêmes exigences", situe Jonas Vilionis, président de l'association lituanienne des producteurs de lait (LPGA), cité dans un communiqué. "Nos agriculteurs doivent respecter les mêmes normes de protection de l'environnement, de bien-être animal et de sécurité des aliments que les producteurs des autres pays membres de l'UE, sans être indemnisés en conséquence."

Le European Milk Board (EMB), organisation faîtière des producteurs de lait européens, dont est membre le MIG, soutient les revendications des fermiers baltes. Le MIG rappelle qu'en Belgique, le prix du lait actuel, autour de 0,32 euro, ne permet toujours pas de couvrir les coûts de production et assurer un revenu décent à l'agriculteur. "Il faudrait 0,45 euro pour ce faire. Nous comblons cette différence entre autres en proposant un lait équitable. Nous encourageons les autres pays membres à mettre sur pied un label similaire", propose Guy Francq, agriculteur à Deux-Acren.

Une réduction de budget, une catastrophe pour les agriculteurs belges

Début d'après-midi, 150 tracteurs, belges cette fois, ont rejoint le rond-point Schuman pour exprimer leur inquiétude. Un conseil européen extraordinaire débute en effet aujourd'hui à Bruxelles et il doit fixer le budget européen pour les 7 années à venir. Et il se dit que le budget de la PAC sera une nouvelle fois réduit. Les 7 années précédentes, il a déjà été réduit d'environ 20% et pour les 7 années qui viennent, on prévoit une réduction de 12%. C'est quasiment une catastrophe pour les agriculteurs du pays puisque dans certaines exploitations, les revenus dépendent à 90% des aides de la PAC, notamment dans l'élevage.

"On ne s'en sort pas"

"C'est le revenu de presque tous les agriculteurs. Si on retire les aides de la PAC, tout le monde est dans le rouge complet. Donc plus d'investissements, plus d'emploi, de grandes inquiétudes", a expliqué ce matin Philippe Janssens, agriculteur à Corroy-le-Grand

Des fermes qui dépendent quasiment totalement des aides de la PAC, n'est-ce pas là le problème, lui a demandé Benoit Duthoo.

"Peut-être mais alors, il faut tout réorganiser, a-t-il expliqué. Il faudrait, à ce moment-là, que nos produits soient payés à leur juste prix. Et bien souvent, on sert un peu de valeur d'ajustement et c'est dramatique. Bien sûr que nous, on aimerait mieux être payés par nos produits. Mais le contexte européen et mondial fait qu'on ne s'en sort pas avec ça"