Les travailleurs qui bénéficient du chômage temporaire recevront l'intégralité de leur pécule de vacances en 2021 et ne perdront pas de jours de vacances en 2022, a confirmé mardi le cabinet du ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne. Le gouvernement a en effet décidé d'assimiler les périodes de chômage temporaire de cette année à des jours de travail pour le calcul des congés annuels.



"Qu'ils aient été temporairement au chômage ou non, tous les travailleurs recevront l'intégralité de leur pécule de vacances pour 2021 et ne perdront pas un seul jour de vacances en 2022. Dans le cadre du conclave budgétaire, un budget supplémentaire de 154 millions d'euros sera débloqué pour réduire ce coût pour les employeurs et l'Office national des vacances annuelles (ONVA)", déclare le ministre dans un communiqué. Sur les neuf premiers mois de l'année, plus de 717.000 travailleurs ont bénéficié du chômage temporaire pour cause de force majeure corona.