Les ventes de bière Westvleteren reprennent à l'abbaye

(Belga) Les moines de Westvleteren (Flandre-Occidentale) reprendront jeudi soir la vente de leurs bières, a annoncé mercredi l'abbaye trappiste dans un communiqué. Les ventes sur place avaient été interrompues depuis plusieurs semaines en raison de la crise liée au coronavirus.

Des parois de protection en plexiglas ont notamment été placées au centre de vente de l'abbaye et les règles de distance sociale devront être respectées à tout moment. Les moines ont revu leur système de vente de bière il y a un an environ, n'acceptant plus que des commandes en ligne. La démarche visait entre autres à éviter tout achat massif de cette bière trappiste très prisée. La vente n'est destinée qu'aux particuliers. À partir de jeudi et pour une période temporaire, les amateurs pourront acheter trois caisses au lieu de deux via la boutique en ligne. La taverne "In De Vrede", voisine de l'abbaye, reste actuellement fermée. (Belga)