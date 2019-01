Les ventes mondiales d'ordinateurs continuent de baisser

(Belga) Malgré un rebond aux deuxième et troisième trimestres, les ventes mondiales d'ordinateurs et de laptops ont reculé en 2018, indique le bureau d'analyse Gartner. L'an dernier, 259,4 millions d'ordinateurs ont été vendus, soit 1,3% de moins qu'en 2017. Les ventes ont diminué de 4,3% sur un an au cours du seul quatrième trimestre.

"Juste quand le marché des ordinateurs commençait à enregistrer des résultats positifs, une pénurie de microprocesseurs (CPU's) a provoqué des problèmes dans la chaîne de production", souligne l'analyste de Gartner Mikako Kitagawa. "Ce manque a conduit à ce que les vendeurs ne puissent pas répondre à la demande créée par les mises à niveau des ordinateurs professionnels." A côté de cela, des incertitudes économiques et politiques dans certains pays, parmi lesquels les Etats-Unis ont pesé sur la demande. En outre, la demande d'ordinateurs de la part des consommateurs privés est restée faible en fin d'année. Lenovo a dépassé au quatrième trimestre HP Inc. pour devenir le leader du marché, avec une part de 24,2%, notamment grâce à la co-entreprise formée en mai 2018 avec Fujitsu. HP Inc. jouit d'une part de marché de 21,7%, devant Dell (15,9%). (Belga)