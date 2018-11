Les Verts dévoilent un document confidentiel pour désamorcer une bombe atomique financière: "C’est Electrabel qui doit payer pour ses déchets nucléaires"

Le groupe Ecolo-Groen à la Chambre a dévoilé mercredi sur son site internet la proposition qu'a formulée en février dernier la commission des provisions nucléaires pour renforcer le contrôle de l'État dans la gestion des provisions censées couvrir le démantèlement des centrales nucléaires et la gestion des déchets.

Intitulée "avant-projet de loi", cette proposition a fait l'objet d'adaptations et le texte porté par la ministre de l'Energie Marie Christine Marghem a été envoyé au Conseil d'État à la fin du mois de juillet. Le Conseil d'État ne s'est pas encore prononcé mais la ministre a indiqué mardi en commission de la Chambre que l'avant-projet ferait l'objet de nouvelles négociations inter-cabinets sur la base de ses remarques et qu'une nouvelle version adaptée sera probablement renvoyée à la section législation.





"Un débat sociétal peut-être le plus important de notre époque"



Les écologistes craignent qu'il s'agisse d'une manœuvre du gouvernement Michel, en négociation avec Engie, pour faire échouer l'adoption d'un nouveau cadre durant la législature. Or, il y a urgence, disent les Verts, qui redoutent l'intention d'Engie de transformer Electrabel, le maillon faible du groupe, en une coquille vide qui sera alors incapable d'assumer ses responsabilités financières liées au démantèlement. Le risque serait dès lors porté par le citoyen. "Il s'agit d'une bombe atomique financière", a estimé mercredi le député Kristof Calvo (Groen) lors d'une conférence de presse. "Nous sommes dans un débat sociétal, peut-être le plus important de notre époque, qui dépasse les 10 milliards d'euros. En publiant ce document confidentiel, notre intention est de mettre la pression sur M. Michel et Mme Marghem, en négociation avec Engie; l'opinion publique pourra vérifier l'avant et l'après", a-t-il ajouté.





"Il y a un risque que cette facture de 20 milliards d’euros retombe sur le dos du citoyen"

Jean-Marc Nollet, chef de groupe Ecolo, était au micro de notre journaliste Benoit Duthoo pour le RTLINFO 13H. "La ministre Marghem a reçu ce texte en février 2018. Depuis 9 mois, on attend à la chambre que ce texte arrive pour qu’il soit voté de telle sorte que quel que soit le prochain gouvernement, on soit certains que c’est le pollueur Electrabel qui paye et non pas le citoyen", raconte-t-il. "Il y a un risque que cette facture de 20 milliards d’euros retombe sur le dos du citoyen. Et comme écologiste, on ne peut pas l’accepter", ajoute-t-il. Et Jean-Marc Nollet de marteler: "C’est Electrabel qui doit payer pour ses déchets nucléaires".