Carrefour et Mestdagh approfondissent leur partenariat: de nouveaux "formats" de magasins sont envisagés

Les enseignes Carrefour et Mestdagh ont signé un nouveau contrat de master franchise, prolongeant et approfondissant le partenariat qui les lie depuis 2010, ont-elles annoncé mardi. Mestdagh pourra notamment opérer des magasins Carrefour de plus petites tailles.



Le nouvel accord met l'accent sur "de nouvelles synergies ainsi qu'une stratégie d'expansion plus concertée". Ainsi, le groupe Mestdagh aura désormais accès à tous les formats de magasins Carrefour de moins de 3.000 m2 (Carrefour Express, Bio).

"Jusqu'à présent notre contrat prévoyait pour Mestdagh le seul accès aux points de vente 'Carrefour Market', pour lequel nous opérons aujourd'hui déjà 85 magasins principalement en Wallonie et à Bruxelles", souligne la CEO de Mestdagh, Fabienne Bryskère, citée dans un communiqué.

Mestdagh se réjouit de pouvoir à terme ouvrir des magasins de dimension plus petites, "par exemple dans les noyaux plus urbains". Le nouveau contrat de master franchise prendra effet à partir du 1er janvier 2021.