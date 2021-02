Mallory Gabsi freiné par le Covid, mais pas autant que les restaurateurs: "J’ai du mal à juger cette période"

La révélation belge de Top Chef l’an dernier est revenu dans le RTL INFO AVEC VOUS ce vendredi sur son parcours depuis la fin de l’émission.

Après Top Chef, une foule de projets lui ont été proposés, mais "il y en a beaucoup de j’ai refusés parce qu’on ne sait pas tout faire, on ne sait pas être partout. C’est mieux de se concentrer sur un truc et de le faire à fond que d’en faire plein et de les faire à moitié", explique-t-il.

Il n’a cependant pas chômé en 2020. "J’ai eu la chance de faire pas mal de chouettes projets par exemple un restaurant éphémère cet été dans des serres. Pour moi c’est ouf de pouvoir vivre tout ce que je vis aujourd’hui ouais."

Une situation cependant compliquée par la crise du Covid. "Il y a un petit peu de frustration. Je pense que même mentalement ce n’est pas facile pour tout le monde. Mais on essaie tous de faire des choses pour essayer de s’en sortir et de travailler un petit peu et pas rester à la maison dans son fauteuil quoi. Mais j’ai du mal à juger cette période vu que je n’ai pas les sentiments que peut avoir un restaurateur aujourd’hui parce que je n’ai pas encore de restaurant."