MasterCard passe la vitesse supérieure pour proposer le paiement par biométrie

(Belga) Annoncée pour fin 2017, la technologie par biométrie pour les paiements sera la norme en Belgique à partir d'avril 2019, affirme lundi MasterCard. Cette dernière lance une nouvelle feuille de route pour aider les banques, les détaillants et les partenaires à accroître la sécurité des paiements.

La technologie biométrique permet de s'identifier à l'aide d'une empreinte digitale, d'un scan de l'iris ou encore de la reconnaissance faciale, et ne nécessite donc plus de mot de passe. Selon une étude menée par l'Université d'Oxford, 93% des consommateurs préfèrent ce type de technologie aux mots de passe pour l'identification de leurs paiements. Et quasi le même pourcentage de professionnels du monde bancaire souhaitent également passer à la biométrie. Ceux-ci indiquent que le taux d'abandon en cours de transaction est diminué de 70% en cas d'utilisation de la technologie biométrique. (Belga)