Mauvaise nouvelle pour les joueurs au casino: la "perte horaire" des machines passe à 102 euros

La perte horaire moyenne est passée de 75 à 102 euros pour les joueurs dans les casinos, suite à un ajustement de la rentabilité négociée par le secteur avec la Commission des jeux de hasard (CJH), rapporte La Dernière Heure lundi.

Voici deux semaines, la Commission des jeux de hasard (CJH) a, à la demande du secteur, accordé les conditions techniques pour que la perte horaire moyenne des machines soit augmentée de 36%. Cet ajustement à la perte horaire garantit une rentabilité dès lors plus intéressante dans les casinos et salles de jeux, mais est une mauvaise nouvelle pour les joueurs.



Concrètement, cela signifie qu'un joueur qui s'installe à une machine au casino peut perdre désormais en moyenne 102 euros par heure. En salle de jeux, la moyenne passe à 34 euros. Il s'agit bien d'une moyenne, et non d'un maximum, précise La Dernière Heure.



Pour le secteur, cette hausse, réclamée depuis plusieurs mois, est une victoire. Aucune indexation n'était intervenue depuis l'an 2000. Les négociations avec la CJH remontent à décembre 2017 et l'accord a été trouvé voici deux semaines "en toute transparence", selon la CJH.