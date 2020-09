Médecins spécialistes en formation: les syndicats veulent un salaire brut minimum de 6.243 euros en dernière année d'étude

L'association belge des syndicats médicaux (ABSyM) et le syndicat Cartel veulent un contrat pour les médecins spécialistes en formation avec un salaire mensuel brut de départ de 3.782 euros, allant jusqu'à 6.243 euros en septième et dernière année. Les deux organisations veulent également que ces médecins puissent bénéficier d'une indemnité pour les services de garde et d'avantages extra-légaux, expliquent-ils dans une lettre envoyée au directeur général du SPF Santé publique, Pedro Facon.



"Le fonctionnement de nombreux hôpitaux est très fortement tributaire du médecin spécialiste en formation", affirment-ils. Ce sont en effet souvent ceux-ci qui assurent les services de garde. L'ABSyM et le Cartel soulignent que les honoraires forfaitaires de permanence servent à financer ces services de garde. Les deux syndicats médicaux sont donc favorables à des contrats génériques que le médecin spécialiste en formation, le maître de stage et l'hôpital pourraient conclure. "Pour un contrat de base de 48h, ils proposent un salaire mensuel brut de 3.782 euros la première année, de 3.933 euros la deuxième année, de 4.083 euros la troisième année et jusqu'à 6.243 euros la septième année."

Ce contrat de base prévoit aussi des montants concrets pour les services de garde. "Pour une garde de nuit intramuros, le médecin spécialiste en formation peut compte sur une indemnité d'au moins 150 euros en semaine et de 300 euros le week-end et les jours fériés."

ABSyM et Cartel proposent également qu'il bénéficie de 22 jours de vacances annuelles et 11 jours pour tout travail scientifique. Ils estiment que le service de stages devrait prévoir un budget de formation d'environ 1.000 euros et que l'hôpital pourrait accorder au médecin stagiaire des avantages extra-légaux (comme une assurance-groupe, une assurance hospitalisation,...)