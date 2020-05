Moins de plaintes auprès du service de médiation pour le consommateur

(Belga) Le service de médiation pour le consommateur, qui reçoit des plaintes relatives à l'achat de biens et services, a traité l'an dernier 8.653 dossiers, soit environ 400 de moins que l'année précédente, ressort-il de son rapport annuel.

Cette médiation informe les clients de leurs droits et transmet les dossiers au médiateur compétent depuis juin 2015. Le service tente aussi de dégager des règlements à l'amiable entre les clients et les entreprises. Un peu moins de 3.000 dossiers ont été clôturés en 2019: 47% (1.343) d'entre eux l'ont été à l'amiable et 6% ont pris fin par le retrait de la plainte. Les 47% restants ont fait l'objet d'une recommandation, la majorité du temps au profit du consommateur. Les principaux griefs concernent des biens ou services non livrés, des garanties légales non attribuées, des défauts ou dommages ou encore des factures injustifiées. La majeure partie des problèmes concernaient les secteurs de la maintenance ou de la réparation de biens immobiliers, suivis par les secteurs de l'ameublement et de la décoration et des TIC (technologies de communication). L'organe souligne avoir constaté une augmentation du nombre de contacts à son service en raison de la crise liée au nouveau coronavirus. (Belga)