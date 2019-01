Notre comportement pendant les soldes a-t-il changé?

Les clients étaient nombreux, ce samedi matin, à profiter du premier week-end de soldes d'hiver. De plus en plus de "chercheurs de bonnes affaires" planifient cette période d'achats en prévoyant un budget précis. Un reportage de Gautier Falque et Denis Caudron.

Il est difficile d'établir un budget exact à dépenser durant les soldes. Pour les clients rencontrés ce samedi matin par notre équipe, cela fonctionne souvent au coup de coeur. "En me promenant, je vois les opportunités et quand il y a quelque chose qui me plaît, si c'est intéressant, je me laisse séduire", confie une jeune femme.

"Je n'ai pas du budget... Deux pantalons, trois pantalons et puis basta", explique un homme. "Tout dépend des années, de la saison... Mais je dirais 500 euros", précise un passant.



Mais ce budget est probablement en légère baisse par rapport aux années précédentes à cause des actions de plus en plus nombreuses durant le reste de l'année. "On a vu le Black Friday qui nous a aidé à préparer les cadeaux de Noël et puis on a eu pas mal de promotions durant le mois de décembre pour justement nous permettre d'acheter d'avantage ce qui était nécessaire pour répondre aux besoins de consommation", détaille Alexandra Balikdjan, psychologue de la consommation.



Un autre changement a été constaté cette année. Les clients semblent avoir planifié ces soldes dans leurs dépenses. "J'ai fait des économies donc j'ai attendu et je me suis un peu privée de certaines choses... Je n'ai pas fait beaucoup de shopping pendant le mois de décembre", raconte une autre jeune femme.



"On préfère se priver pendant quelques mois et puis à partir du moment où les soldes sont là, on fonce", avoue un client. "Elles ont été plus pensées, plus réfléchies, plus préparées et donc peut-être qu'on crèvera un peu moins le budget cette année avec les soldes", explique encore Alexandra Balikdjan, psychologue de la consommation.



Les clients semblent donc mieux organisés pour leurs achats.