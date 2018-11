Notre POUVOIR D'ACHAT a bel et bien augmenté en 10 ans: voici pourquoi vous avez l'impression du contraire…

En moyenne, travailleurs comme allocataires ont des revenus en augmentation. Leur pouvoir d'achat, sur base des calculs, est aussi en hausse, en moyenne. Si on a l'impression que tout ceci est faux, c'est pour deux raisons: les dépenses dites "contraintes", dans une maison, ont pris plus de 50%. Et on s'est compliqué la tâche en ajoutant des couches de consommation. Explications.

Le mouvement citoyen des "Gilets jaunes" a été initié à cause de la hausse des prix du carburant, mais aussi l'augmentation du coût de la vie en général. Mais notre pouvoir d'achat a-t-il vraiment baissé ? C'est assez paradoxal, en fait, et il convient de nuancer.

Si on fait un rapide coup de sonde dans la rue la plus commerçante de Bruxelles, le Belge est persuadé qu'il a perdu beaucoup de liberté de consommer à sa guise. "C'est une vraie question ? Evidemment que notre pouvoir d'achat a baissé", dit un passant dans le RTL info 13h.

On a posé la question à trois économistes, toutes tendances confondues, et les statistiques disent le contraire de ce que pense le citoyen. "Depuis le début des années 2000 jusque maintenant, le pouvoir d'achat a eu tendance à augmenter", a expliqué Philippe Ledent, de la banque ING.

"Si on regarde les statistiques, oui, il a augmenté", d'après Bruno Wattenbergh, expert en économie. Même son de cloche du côté de Philippe Defeyt, économiste et président de l'Institut pour un développement durable: "En moyenne, oui, il a indubitablement augmenté".





Première nuance: les dépenses contraintes ont augmenté, et de manière importante

Pour établir les statistiques, les économistes se basent sur une longue série de biens et de services, et analysent leur prix. Certains augmentent, d'autres diminuent.

Et en regardant bien, on constate que les dépenses indispensables, appelées dépenses "contraintes", qui sont fixes et difficiles à renégocier à court terme, ont largement augmenté.

Exemple dans une habitation, où tout est devenu plus cher... Le prix de l'eau a augmenté de 47% en 10 ans. Celui de l'électricité a pris 67% en 10 ans, celui de la collecte des ordures ménagères bondit de 50%, celui de l'assurance d'une maison a augmenté de 41%. Posséder et vivre dans une maison coûte donc bien plus cher qu'auparavant.

Nos économistes reconnaissent que pour les personnes avec un revenu plus faible, la nourriture fraîche, les loyers et l'énergie, des postes en constante augmentation, sont très pénalisants.





Deuxième nuance: "On a ajouté des couches de consommation"

Mais pour le reste, pour le citoyen lambda, "on ne mesure pas assez qu'en 10 ans, on a ajouté des couches de consommation: on ne choisit pas entre des vacances et un abonnement à Netflix, on prend le tout", et ensuite on constate des difficultés à finir le mois. Bref, on gagne plus, mais on dépense plus, on a plus de besoins…

C'est donc paradoxal: notre pouvoir d'achat augmente bel et bien (salaires, allocations en hausse constante, plus le tax shift qui fonctionne), mais tous les Belges ne profitent pas de la même manière de ces augmentations.