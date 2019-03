Nouveau le 1er avril - Gratuité du placement du compteur à budget pour les clients en défaut de paiement

(Belga) En Wallonie, l'installation d'un compteur à budget, qui fonctionne par prépaiement de l'énergie via une carte rechargeable, sera aussi gratuite dès le 1er avril pour les clients qui ne parviennent pas à régler leur facture d'électricité.

Le compteur à budget fonctionne avec un système de prépaiement sur une carte rechargeable. Un tel compteur peut être installé sur base volontaire mais est plus généralement le résultat d'une contrainte. Un compteur à budget coûte une centaine d'euros, sauf pour les clients protégés (revenu d'intégration sociale, allocation de personne handicapée,...), qui ne doivent rien débourser. Dès le 1er avril, ce sera également le cas pour les consommateurs déclarés en défaut de paiement par le fournisseur d'énergie, ceux dont la demande de placement est soutenue par le CPAS et ceux qui déménagent et disposaient déjà d'un tel compteur. (Belga)