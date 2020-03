Nouveau le 1er avril - Hausse de certains tarifs chez Belfius et BNP Paribas Fortis

(Belga) Belfius et BNP Paris Fortis relèveront une série de tarifs bancaires à partir du 1er avril. Pour la première banque, les clients de 70 ans et plus ne seront toutefois pas concernés par ces hausses.

Chez Belfius, le tarif passera ainsi de 1,25 euro à 2 euros par virement manuel. Les clients disposent toujours de 24 virements manuels gratuits chaque année. Les frais de port pour l'envoi d'extraits bancaires augmenteront aussi. Par envoi, les frais passeront de 1,70 euro à 2 euros. Belfius souligne qu'il existe encore de nombreuses opérations gratuites non-digitales comme les ordres permanents ou domiciliations. Les clients peuvent aussi utiliser les automates pour effectuer des virements ou imprimer leurs extraits. BNP Paris Fortis réclamera, elle, 2 euros par virement papier traité par un employé. Celui qui veut recevoir ses extraits de compte papier doit payer depuis le 1er janvier des frais de port et 1 euro de frais de service. La ministre des Consommateurs Nathalie Muylle (CD&V) avait fait part de son désaccord quant à ces augmentations pour les virements papier. (Belga)