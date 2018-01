Nouveau le 1er février - La SNCB augmente certains de ses tarifs

(Belga) La SNCB augmente certains de ses tarifs le 1er février, conformément aux dispositions contenues dans le contrat de gestion 2008. La compagnie ferroviaire évoque une "adaptation à l'index" calculée notamment sur base de l'indice santé qui s'est élevé en 2017 à 2,02%. Dans les faits, certaines formules tarifaires augmenteront davantage que l'index tandis que les tarifs de certains billets spécifiques n'augmenteront pas.

Les abonnements scolaires et les abonnements domicile-travail verront leur prix progresser de 2,49% tandis que les autres produits augmenteront en moyenne de 1,49%. Le tarif de certains billets reste inchangé: le Go Pass 10, le Rail Pass et la carte vélo d'un jour. (Belga)