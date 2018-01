Nouveau le 1er février - Le service de mobilité interbancaire simplifié

(Belga) Une personne qui change de banque ne devra plus communiquer son nouveau numéro de compte à ses créanciers au sujet de ses domiciliations (opérateur de télécoms, fournisseur d'énergie notamment) et à ses payeurs récurrents (son employeur par exemple) à partir du 1er février. La banque se chargera elle-même de transmettre ces informations via le service central Bankswitching.

Le nouveau service de mobilité interbancaire s'inscrit dans le cadre de la Directive européenne relative aux comptes de paiement, qui doit être transposée dans le droit belge et entrer en vigueur ce 1er février. Ce canal numérique est rapide, facile et automatisé, précise Febelfin, la Fédération belge du secteur financier. (Belga)