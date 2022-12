Nouveau le 1er janvier - Le prix de l'eau augmente en Wallonie, une première depuis 2014

(Belga) Le prix de l'eau, qui n'a pas varié depuis 2014, augmentera en Wallonie le 1er janvier. Le gouvernement wallon a répondu favorablement à la demande formulée en ce sens par la société wallonne des eaux (SWDE).

Le "coût vérité distribution" (CVD) - soit les coûts supportés par la société de distribution d'eau pour capter l'eau, la traiter, la stocker et la distribuer à chaque consommateur - passera de 2,62 à 2,80 euros par mètre cube. Ce qui se traduira, pour une consommation moyenne, par une hausse de la facture de 16 euros par an, ou 1,33 euro par mois. Cette augmentation concerne les 190 communes desservies par la SWDE, sur les 262 de la Région wallonne. L'augmentation est nécessaire pour garantir la modernisation des équipements et l'approvisionnement en eau de la population, selon le gouvernement wallon. L'intercommunale inBW a également décidé d'augmenter le prix de l'eau dans sa zone, en raison de l'inflation touchant les frais de personnel, de fourniture et de sous-traitance. Elle souligne toutefois que cette majoration est inférieure à l'inflation et qu'elle ne tient pas compte de l'augmentation de la facture énergétique d'inBW. L'impact de cette révision du tarif, pour un ménage moyen de trois personnes consommant 100 m3 d'eau par an, est d'environ 2 euros par mois. (Belga)