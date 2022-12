Nouveau le 1er janvier - Les "trajets retour au travail" seront adaptés pour les indépendants

(Belga) Les indépendants ayant été en incapacité de travail longue durée pourront bénéficier, à partir du 1er janvier 2023, des "trajets retour au travail", pour les aider à se réinsérer dans le monde du travail.

La volonté du ministre des Indépendants, David Clarinval, est d'adapter ces "trajets", déjà disponibles pour les salariés, aux spécificités des indépendants, notamment en introduisant un accompagnement, "dans une approche positive et axée sur la personne." Les "trajets retour au travail" pour les indépendants seront donc organisés sous l'égide d'un "Coordinateur retour au travail" au sein de la mutualité. Celui-ci "vise principalement à montrer aux personnes ayant des problèmes de santé la voie vers le retour au travail plus tôt et de manière ciblée". Ces trajets et coordinateur retour au travail, seront implémentés dans l'assurance des indemnités des travailleurs indépendants. Fin 2021, la Belgique comptait 29.439 indépendants en incapacité de travail, selon les chiffres de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami). (Belga)