Nouveau le 1er janvier - Proximus revoit certains tarifs à la hausse

(Belga) Comme l'an dernier, Proximus adaptera certains de ses tarifs à la hausse lors du passage à l'an neuf. Les packs Tuttimus, Familus et Minimus seront notamment plus chers.

Dans le détail, les packs Familus/Tuttimus (sans contenu TV et sans abonnement mobile) passeront de 70,50 à 72 euros, soit plus 1,50 euro/mois ou 18 euros/an. Par ailleurs, l'augmentation sera limitée à 1 euro/mois pour les packs Minimus (61 euros/mois à partir du 1er janvier 2021), Internet+TV (61 euros) et Telephony+TV (44,99 euros). Idem pour les connexions Internet Comfort (44,99 euros) et Maxi (50,99 euros). Aucune augmentation n'est prévue pour les abonnements mobiles. Ce qui n'est pas le cas pour la ligne fixe. Son tarif standard passera de 23,63 euros à 24,13 euros, en hausse de 50 cents/mois ou 6 euros/an. Le prix d'un appel national à partir de la ligne fixe s'élèvera, lui, à 23 cents au lieu de 18. (Belga)