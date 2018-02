Nouveau le 1er mars - Augmentation sensible du prix du timbre

(Belga) Les tarifs des timbres augmenteront dès jeudi. À l'achat de 10 timbres ou plus, le prix du timbre s'élèvera à 0,84 euro pour un envoi normalisé en Belgique. Pour le même timbre acheté à l'unité, le client paiera 0,87 euro contre 0,79 euro actuellement.

Le tarif d'affranchissement d'un envoi normalisé expédié en Europe passera quant à lui à 1,30 euro à l'achat de minimum 5 timbres et à 1,36 euro pour un achat à l'unité. Pour les envois expédiés hors Europe, le tarif international s'élèvera à 1,52 euro à partir de 5 timbres et à 1,58 euro à l'unité. Selon bpost, la hausse tarifaire moyenne pour 2018 de tous les produits de courrier domestique sera d'environ 4,7%. "Cette augmentation des prix tient compte, comme la loi le prévoit, de l'inflation et de la baisse annuelle du volume de correspondance. Elle permet en outre à bpost de garantir chaque jour un service universel abordable et de qualité, partout en Belgique", a commenté la société. L'impact annuel sur le budget des ménages devrait rester "très limité", à environ 1,60 euro par an et par ménage. (Belga)