Nouveau rebondissement chez Logistics Nivelles: les employés n'ont pas pu reprendre le travail ce matin

La CNE affirme que Logistics Nivelles ne permet pas au personnel de reprendre le travail, comme il était prévu ce jeudi.

Le climat est encore très tendu au sein de Logistics Nivelles. Et ce malgré l'annonce hier de la reprise du travail des employés, après une semaine de grève. Selon des messages reçus via notre bouton orange Alertez-nous, les travailleurs n'ont pas pu se remettre au travail ce matin. "La direction de Kuehne+Nagel Logistics Nivelles vient d'annoncer aux membres du personnel qu'ils devaient rentrer chez eux et qu'il n'y avait pas de travail à leur donner", nous écrit un travailleur, qui se dit "choqué".

La CNE dénonce jeudi matin une "provocation" de la direction. Les travailleurs qui se sont présentés sur place auraient été priés de rentrer chez eux, des managers leur annonçant qu'il n'y avait pas de travail à effectuer. "J'ai été appelé par des travailleurs qui, ce jeudi matin, après être rentrés sur le site, ont été accueillis par deux directeurs, deux indépendants, qui leur ont dit qu'il n'y avait pas de travail et qu'ils pouvaient rentrer chez eux. C'est vraiment de la provocation !", s'indigne le permanent Didier Lebbe.

Le permanent s'est rendu sur place et confirme que le personnel est invité à rentrer à son domicile, ce qu'il refuse de faire. Des assemblées vont être organisées dans la matinée pour faire le point sur ce problème. Didier Lebbe dénonce aussi la volonté de la direction de ne pas se rendre à une réunion de conciliation avant la semaine prochaine, alors qu'il s'agissait notamment de régler la question des salaires, qui doivent être payés vendredi.