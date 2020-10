Nouveaux logements: l'ardeur immobilière résiste au coronavirus en Belgique, sauf à Bruxelles

(c) AFP

Ce matin, le ministère wallon de l'Économie s'est réjoui par communiqué de la bonne santé des nouvelles constructions dans le secteur de l'immobilier en Wallonie dont les projets sont en hausse, malgré la crise du coronavirus. Les permis résidentiels ont augmenté de 2 % en Wallonie au 1er semestre 2020, pour atteindre 3.275 bâtiments neufs (chiffres de Statbel, l'office belge de statistique).

En Région flamande, la hausse était plus forte avec 9,2 % tandis qu'à Bruxelles, la pente est inverse avec une baisse de 22,5 %.

Les permis pour des appartements ont augmenté de 28 % en Wallonie pour atteindre un total de 2.941 nouveaux appartements neufs.

"Les mécanismes mis en place pendant la crise pour assurer la pérennité des activités ont fonctionné. Je remercie nos administrations, ainsi que les villes et communes, les architectes et les porteurs de projets, d’avoir poursuivi les procédures administratives et urbanistiques de façon adaptée vu les circonstances mais avec une grande efficacité", a déclaré Willy Borsus, le ministre de l'Économie, précisant que "rien qu’en Wallonie, le secteur de la construction représente près de 60.000 emplois salariés.