Nouvelle hausse de prix pour le diesel qui se rapproche de son record

(Belga) Les prix maxima du diesel et du gasoil diesel (application chauffage) seront en hausse à partir de samedi, annonce le SPF Economie.

Pour le diesel B7, le prix maximum à la pompe passera à 2,2390 euros le litre, en hausse de 6,7 centimes d'euro. Ce faisant, le diesel se rapproche de son record atteint en mars 2022 (2,2860 euros le litre). Pour le diesel B10, le nouveau prix sera de 2,2050 euros le litre, en augmentation de 6,6 centimes. Ce carburant n'est pas loin non plus de son record de mars dernier (2,2610 euros le litre). Quant au gasoil diesel (application chauffage), il verra son prix atteindre 1,5386 euro le litre (+0,0156 euro) pour moins de 2.000 litres et 1,5030 euro le litre (+0,0156 euro) à partir de 2.000 litres. (Belga)