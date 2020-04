Nouvelles mesures du secteur de la mode pour garantir la sécurité à la réouverture

(Belga) Les commerces du secteur de la mode ont adopté une série de mesures supplémentaires afin d'assurer une réouverture dans les conditions les plus sûres possibles pour les clients et les collaborateurs, indique Comeos dans un communiqué jeudi.

"Un jour de fermeture des magasins de mode signifie une perte de 23 millions d'euros pour le secteur, déjà en difficulté. Il est crucial que les magasins de mode puissent rouvrir rapidement", dans les meilleures conditions de sécurité, souligne la fédération du commerce et des services. Outre une distance de 1,5 mètre à respecter, le paiement électronique et un client maximum par 10m2, le secteur de la mode prévoit aussi du gel hydroalcoolique à l'entrée du magasin et des cabines d'essayage, avec une ouverture alternée de celles-ci, qui seront aussi désinfectées. Les vêtements essayés de même que les retours ne seront pas immédiatement replacés dans les rayons. Plusieurs magasins de mode prévoient également du personnel supplémentaire. (Belga)