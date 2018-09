Nouvelles règles pour les bagages sur les vols Ryanair: la compagnie va rencontrer le ministre Kris Peeters

Ryanair a sollicité une rencontre avec les représentants du ministre fédéral de l'Economie, Kris Peeters, afin d'expliquer comment ses nouvelles règles concernant les bagages "respectent pleinement les lois belges et européennes", indique mercredi la compagnie aérienne irlandaise à bas coûts. Mardi, le ministre belge avait écrit au patron de Ryanair pour se plaindre de cette nouvelle politique, qui entrera en vigueur le 1er novembre.



A partir de cette date, Ryanair n'autorisera plus les bagages à main de 10 kg en cabine. Les passagers devront payer 8 euros pour enregistrer ce type de bagage, qui sera destiné à voyager en soute. Mardi, Kris Peeters avait dès lors appelé la compagnie aérienne à abandonner sa nouvelle politique en la matière.

Dans une lettre adressée au patron la compagnie, Michael O'Leary, il l'informait de l'ouverture par l'Inspection économique d'une enquête sur le sujet. "Ryanair ne peut unilatéralement augmenter le prix d'un vol déjà réservé, sinon il s'agit d'une rupture de contrat", affirmait ainsi le vice-Premier ministre. "J'appelle Ryanair à cesser d'imposer une surtaxe aux voyageurs qui ont réservé avant le 1er septembre", y ajoutait-il.

"Ces modifications n'ont pas été présentées unilatéralement, mais davantage par accord avec les clients (avec réservations antérieures au 1er septembre), qui ont tous été informés par écrit de ces modifications et se sont vu offrir la possibilité d'un remboursement complet et d'une annulation de vol s'ils ne les acceptaient pas", répond mercredi Ryanair. La compagnie a déjà pu constater, depuis le début du mois, que plus de la moitié des clients qui ont réservé un bagage enregistré sont passés de l'actuel bagage à 25 euros (20kg) à celui au prix de 8 euros (10kg), illustre-t-elle.