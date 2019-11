Nyrstar: les actionnaires minoritaires quittent la réunion après 10 heures de débats

(Belga) Les actionnaires minoritaires ont quitté mardi l'assemblée générale de Nyrstar après près de 10 heures de débats à Anvers. "Nous ne voulons plus prendre part à cette mascarade", a ainsi lancé l'avocat Laurent Arnauts, pour qui les conditions ne sont plus réunies pour débattre sereinement, les traducteurs étant notamment rentrés chez eux. La majorité du conseil d'administration est anglophone et répond dès lors aux questions des actionnaires dans cette langue.

Le son de cloche est tout autre du côté des avocats de Nyrstar, qui estiment qu'il n'y a pas de problème. Ils ont donc décidé de poursuivre la réunion et de répondre aux questions devant une assemblée plus que parsemée. Le reste de l'agenda de l'assemblée générale a également été fixé. Très peu d'actionnaires avaient décidé de voter contre mais son approbation devra encore être formalisée, face à la vague de départs mardi. (Belga)