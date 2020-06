Denis Ducarme CONFIRME: les bars et restaurants rouvrent le 8 juin (vidéo)

C'est ce mercredi 3 juin que se réunit une nouvelle fois le Conseil National de Sécurité afin de préciser les conditions de la nouvelle phase du déconfinement qui sera d'application dès le 8 juin. Café et restaurant rouvriront le 8 juin, Denis Ducarme, ministre fédéral des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, l'a confirmé ce matin au micro de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL (on s'attendait à cette date, mais c'est la première fois que c'est "officiel").

Mais cela doit se faire en sécurité et certaines précisions et mesures seront annoncées aujourd'hui. Distance de 1,5 m entre les tables, port du masque, service au bar… tout cela doit être discuté et communiqué à l'issue du CNS.

Une mesure ne pourra pas être appliquée

Mais une mesure, un temps évoquée, ne pourra être mise en application : il s'agit du registre de tous les clients. Les restaurants auraient du noter les coordonnées de tous les clients, pour des questions de tracing.

"Au-delà du fait que c'est, sur le plan pratique, difficile, j'ai consulté l'autorité sur la protection des données. Et ce serait illégal de procéder de la sorte aujourd'hui en fonction du respect du RGPD, du règlement général sur la protection des données. Il nous faudrait, pour mettre ça en œuvre, une base législative et nous n'avons pas tous les éléments aujourd'hui pour la mettre en place. Donc ça ne pourra pas être une obligation à l'issue du CNS", a expliqué le ministre.

Même si on détruit les données au bout de 14 jours ? "Moi je suis attentif au respect de la loi, c'est pour ça que j'ai consulté l'autorité sur la protection des données qui est vraiment l'organe qui s'assure que notre vie privée à tous est respectée. Et donc elle me dit en retour : non, le processus qui est mis sur la table est illégal, ça ne pourra pas être une obligation".