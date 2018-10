Onze coproductions audiovisuelles bénéficieront du soutien financier de screen.brussels

(Belga) Onze projets de coproduction mettant Bruxelles et son secteur de l'audiovisuel à l'honneur ont été sélectionnés par le fond screen.brussels qui offre un soutien financier aux productions effectuant leurs dépenses audiovisuelles, ou une partie d'entre elles, en Région de Bruxelles-Capitale. Sept réalisateurs bruxellois, dont Patrick Ridremont et Luc Dardenne, portent des projets retenus.

Cinq longs-métrages de fiction ont été retenus, quatre séries, un documentaire et une expérience de réalité virtuelle, indique screen.brussels dans un communiqué diffusé mercredi. Parmi les projets retenus pour cette 8e sélection, sept réalisateurs sont bruxellois: Alain Berliner (Rendez-vous in Paradise), Patrick Ridremont (Le calendrier), Luc Dardenne (Ahmed), Joël Vanhoebrouck (Blackout), Django Schrevens et Sébastien Tixador (11/11/18), et Nicolas Delvaulx (Etienne Davignon). Les six projets sont d'ailleurs majoritairement financés par la Belgique, toutefois la France reste le premier partenaire de coproduction (dans cinq projets). Les autres pays coproducteurs sont l'Espagne, l'Irlande, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Le financement de ces projets par screen.brussels vise à enclencher un effet de levier pour l'emploi et l'économie de la région capitale. Il est estimé que pour un euro engagé, 8,67 euros seront dépensés en salaire de techniciens ou en factures émises par des sociétés établies en Région de Bruxelles-Capitale, explique screen.brussels dans un communiqué. (Belga)