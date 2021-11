Orange en négociations exclusives pour le rachat de VOO, Telenet regrette son éviction

Orange Belgium, filiale du français Orange, est désormais seule en lice pour le rachat du câblo-opérateur wallon VOO, affirment plusieurs médias belges ce lundi. Telenet a confirmé qu'elle "n'a pas été retenue dans le cadre des négociations finales".



Le processus de vente de l'opérateur et câblo-distributeur wallon, est enclenché depuis un an et demi. Depuis plusieurs mois, Telenet et Orange étaient au coude-à-coude. Telenet est désormais hors-jeu.

"L'entreprise regrette cette décision car une acquisition par Telenet aurait pu apporter une valeur ajoutée tant pour le paysage concurrentiel global en Belgique, que pour les Régions wallonne et bruxelloise, ainsi que pour VOO en tant qu'entreprise", a commenté l'opérateur, qui va "évaluer la décision prise et examiner les options qui s'offrent" à lui.