Orange lance à son tour une application mobile pour regarder la télévision

(Belga) Orange élargit dès à présent son offre convergente 'Love' avec la télévision illimitée en direct dans l'application Orange TV, annonce jeudi après-midi l'opérateur télécom. Ses rivaux Proximus et Telenet disposent depuis longtemps déjà de telles app' permettant de regarder certaines chaînes sur sa tablette ou son smartphone.

Il faut donc être client de l'offre Love, qui a déjà séduit plus de 122.000 clients, pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, et ce sans frais supplémentaires, précise Orange. L'application en question permettait déjà notamment de consulter un guide TV et de planifier et de gérer à distance les enregistrements sur le(s) décodeur(s) TV. Désormais, il sera possible d'avoir accès aux chaînes francophones La Une, La Deux, RTL-TVI, Club RTL, TF1, AB3, 13e RUE, SyFy, Disney Channel FR et Disney XD FR. L'opérateur lance également jeudi son option 'Fixed Phone', qui peut être ajoutée à l'offre convergente Love. Elle emploie la technologie 'Voice-over-IP'. Le technicien installe donc au domicile un adaptateur sur lequel les clients peuvent connecter leur téléphone fixe existant, explique Orange. Pour 10 euros par mois, cette option comprend les appels illimités vers des numéros fixes et mobiles en Belgique et vers des téléphones fixes dans 40 pays. (Belga)