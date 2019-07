Orange veut en finir avec les offres où les clients paient pour des services "inutiles"

(Belga) Orange veut en finir avec les offres télécom dans lesquelles les clients sont "enfermés" et où ils paient pour des services qu'ils n'utilisent pas. L'opérateur, qui se positionne comme "challenger" sur le marché belge, entend dès lors favoriser le 'unbundling', c'est-à-dire permettre aux consommateurs de sortir des offres convergentes. C'est dans ce sens qu'il avait lancé la semaine dernière son produit Love Duo, où la télévision digitale n'est plus incluse, et qu'il espère déployer bientôt de l''internet only'.

Love Duo s'adresse aux 'cord-cutters', ces personnes qui ne consomment plus la télévision digitale de façon linéaire mais qui recourent plutôt aux services de vidéo en ligne en streaming, tels Netflix, Auvio, Amazon Prime, YouTube ou RTL Play. D'autres offres visant cette catégorie de consommateurs, souvent jeunes, ont aussi été lancées par Proximus (Epic combo) et Telenet (Yugo). D'après le patron d'Orange, interrogé en marge de la présentation des résultats semestriels de son entreprise, près d'un tiers du marché des télécom, qui est de 5 millions de ménages en Belgique, pourrait à terme être intéressé par une telle démarche. Le potentiel est donc important pour un segment de marché qui ne va faire que croître, souligne Michaël Trabbia. L'offre lancée la semaine dernière est en outre une étape intermédiaire vers un produit 'internet only'. Celui-ci n'est actuellement pas rentable en raison des prix de gros pour accéder à l'infrastructure câblée de Telenet et Voo (Nethys), qu'Orange loue. Mais une régulation en cours pourrait faire évoluer la situation favorablement. Une décision (dont le projet actuel "va dans le bon sens") sera rendue d'ici la fin de l'année. Si elle permet à l'opérateur d'avoir une offre internet seule rentable, celle-ci sera lancée le plus rapidement possible, promet son patron. Orange souhaite en effet de la sorte se positionner une fois encore comme une entreprise favorisant le 'unbundling', c'est-à-dire "qui n'enferme pas" ses clients dans des packs avec des produits qu'ils n'utilisent pas.