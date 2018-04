Pas d'augmentation pour les administrateurs de Belfius

(Belga) Le président et les administrateurs non-exécutifs du bancassureur Belfius ne recevront pas d'augmentation. La banque, dont le capital est aux mains de l'État belge, avait proposé une hausse de 10% mais le gouvernement est d'avis que cette question "n'est pas urgente", d'autant qu'elle ne bénéfice pas d'un soutien suffisant parmi la population, a confirmé samedi le cabinet du ministre des Finances, Johan Van Overtveldt (N-VA).

Dans la convocation de son assemblée générale, Belfius indique vouloir ramener la rémunération du président et des administrateurs non-exécutifs au niveau de début 2012. Belfius y souligne que le gouvernement avait nommé des administrateurs indépendants en 2012 après la nationalisation de Dexia Banque Belgique (fin 2011) et avait fixé leur rémunération. En 2013, lors du plan de restructuration de la banque, le conseil d'administration avait décidé de réduire provisoirement les rémunérations de 10%. Des années durant, le montant de ces rémunérations était resté en-deçà de ce qui avait été conclu avec le gouvernement, précise Belfius dont les dirigeants proposaient dès lors "à l'assemblée générale de ramener la rémunération au niveau initial, conclu en 2012, vu les effort fournis et compte tenu l'importance de maintenir et attirer de bons administrateurs". Un scénario auquel ne souscrit donc pas le gouvernement, qui va donner mandat à la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI) de ne pas approuver ce point lors de l'assemblée générale du 25 avril, indique samedi le cabinet Van Overtveldt. (Belga)