Pas de paiement électronique ni de retrait d'argent aux premières heures de lundi

(Belga) Aucun paiement par Bancontact ou Maestro ni par carte de crédit (Mastercard et Visa) ne sera possible lundi entre 0h30 et 3h30 dans les magasins physiques, en ligne ou en station-service. Il sera également impossible de retirer de l'argent d'un distributeur de billets, annonce vendredi le gestionnaire du réseau Worldline.

Le système sera à l'arrêt afin de permettre à Worldline d'effectuer une mise à jour du système de paiement. Cet entretien a pour but d'assurer la continuité du service, de garantir un fonctionnement optimal et d'améliorer la qualité du service, précise l'entreprise. (Belga)