Pensez à faire le plein d'essence aujourd'hui si possible

Les prix maxima de l'essence augmenteront à partir de mercredi, annonce l'administration de l'Energie (SPF Economie).



Dans le détail, le prix maximum de l'essence 95 E5 à la pompe prendra 1,4 centime d'euro, à 1,5260 euro le litre, soit son prix maximum le plus élevé depuis le 12 octobre 2018 (1,543 euro le litre).



Même hausse (+1,4 centime) pour l'essence 95 E10, à 1,5350 euro le litre.



L'essence 98 E5 et l'essence 98 E10 prennent quant à elles 1,5 centime à respectivement 1,6200 et 1,6290 euro le litre.



A contrario, les prix maxima du gasoil chauffage 50S seront en baisse à partir de mercredi.