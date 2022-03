Pénurie d'huile de tournesol: vous pourriez manger de la mayonnaise à l'huile de colza ou d'arachide... sans le savoir

Bart Buys, administrateur délégué de la FEVIA, la fédération de l'industrie alimentaire belge, était l'invité de Fabrice Grosfilley mercredi matin. Il a évoqué la pénurie annoncée de certains produits, mais également les alternatives cherchées par son secteur pour contourner le problème. Et ce n'est pas sans conséquence…

"À certains moments, la production ne va pas à 100% correspondre avec ce qui est inscrit sur l'étiquette. Nous demandons donc une certaine flexibilité, un certain pragmatisme de la part des autorités".

Ça veut dire qu'on va acheter des produits dont l'étiquette ne dira pas réellement le contenu ? Ce n'est pas un peu tromper le consommateur, ça ?

"On va toujours assurer la sécurité alimentaire, c'est clair, par exemple si on parle d'allergène ou d'intolérance: on donnera l'information au consommateur. Mais si on remplace l'huile de tournesol par une autre huile végétale, c'est possible que l'étiquette ne correspondra pas à 100%".

Donc une mayonnaise, théoriquement à base d'huile de tournesol comme indiqué sur les étiquettes, pourrait en réalité être fabriquée avec de l'huile de colza ou d'arachide ?

"C'est une possibilité, oui. On est en train de voir, si l'étiquette ne correspond pas, comment bien informer le consommateur, d'une autre manière. Changer l'étiquette ? Non car ça prend beaucoup de temps pour les développer, les faire imprimer, les utiliser, etc…"

La FEVIA demande une tolérance de la part des autorités, de l'AFSCA notamment, pendant quelques mois. Elle a demandé un feu vert au gouvernement pour contourner les règles habituelles, au niveau de l'étiquetage notamment.