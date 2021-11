Pénurie de marchandises: y aura-t-il des cadeaux pour tout le monde à Noël?

Trois commerces sur quatre s'inquiètent de la pénurie de marchandises car les délais de livraison s'allongent et les produits commencent déjà à manquer. De quels produits parle-t-on et pour quelles raisons ?

Un magasin de décoration et de cadeau. À l’intérieur, des articles pour certains en voie de disparition.



"Tout ce qui est bougies de noël, les senteurs hivernales typiques de noël, style sapin, cannelle, etc. Tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'aurais pour faire les fêtes de fin d'année", raconte Céline Marchal, responsable d'un magasin de décoration et de cadeaux.



Les toutes dernières pièces, puis plus rien avant l’an prochain. Problème similaire avec ces calendriers. "Ça nous donne des craintes parce qu'on ne peut pas offrir ce que les clients veulent", confie Céline Marchal.

À l’origine de ces pénuries, une production qui ne suit pas la demande et des soucis de transport.

"Je conseille aux clients, sans vouloir les forcer à acheter, s'ils ont un coup de coeur maintenant, s'ils savent ce qu'ils veulent maintenant, d'acheter maintenant", recommande Céline Marchal.

Trois commerçants sur quatre avec des stocks qui ne sont pas aussi remplis que d'habitude. À l'approche des fêtes, le constat les inquiète. D'autant que la plupart du temps, les fournisseurs leur prédisent aujourd'hui plus de deux mois d'attente pour être livrés.

"On peut vous livrer mais en janvier ou alors certains peuvent nous livrer les 31 décembre 2021. C'est assez cocasse. Et dans ce cas bah non, le 31 décembre, les fêtes sont faites", explique Céline Marchal.

Si vous commandez l’une de ces horloges cette semaine, peu de chance de l’obtenir pour Noël. D’après le syndicat neutre pour indépendants, cette pénurie et les délais de livraison incertains concernent surtout les produits de décoration, les jouets, le petit mobilier et l’électroménager.