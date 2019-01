Pénurie sur le marché de l'emploi "gigantesque": la Flandre va se tourner vers le Maroc pour engager des informaticiens

Le VDAB, l'office flamand de la formation et de l'emploi, se tourne vers le Maroc pour embaucher des informaticiens alors que des milliers d'emplois dans le secteur ne sont pas pourvus. "La pénurie sur le marché de l'emploi est gigantesque" affirme Bert Mons, le directeur du Voka pour la Flandre Occidentale, dans De Standaard et Het Nieuwsblad lundi. Anapec, l'équivalent marocain du VDAB, va sélectionner des étudiants qui correspondent au profil recherché. Ceux-ci pourront bénéficier en retour de contrats d'emploi d'un an. Ensuite, l'option d'un contrat fixe sera offerte. Ces premiers candidats marocains devraient être employés d'ici six mois.