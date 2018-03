Perturbations sur le réseau ferrovaire entre Bruxelles et Tournai suite à un vol de câbles

(Belga) Des embarras conséquents sur le réseau ferroviaire entre Bruxelles et Tournai sont à prévoir mercredi matin en raison d'un vol de câbles, a communiqué à Belga Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel.

Un vol de câble sur la ligne 94 entre Bruxelles et Tournai empêche tout trafic entre Ath et Enghien. Une anomalie a été détectée au niveau de la signalisation avant le passage du train, si bien que des techniciens ont été dépêchés sur place et ont constaté le larcin. Ils sont actuellement en train de déterminer la quantité exacte de câbles qui a été dérobée. Le trafic sera impossible sur ce tronçon dans les deux sens, et les trains seront dans la mesure du possible détournés vers Jurbise. Néanmoins, même avec des détournements, il faut s'attendre à des gros retards voir des suppressions de trains dans certains cas, signale M. Sacré. La durée des réparations n'est pas encore déterminée, mais il faut s'attendre à plusieurs heures selon le porte-parole. Il informe à l'intention des automobilistes de la région que plusieurs passages à niveau sont fermés en raison de ce vol de câbles. (Belga)