Plus de 10.000 affaires pénales traînent en justice depuis plus de dix ans

(Belga) Plus de 10.000 affaires pénales traînent devant les tribunaux belges depuis plus de dix ans à travers le pays, rapporte samedi De Tijd, citant les derniers chiffres du Collège des procureurs généraux, qui couvrent l'année 2018.

Il s'agit plus précisément de 10.126 dossiers ayant débuté en 2009 ou plus tôt encore et qui n'ont toujours pas été clôturés. Ces affaires pénales portent sur toutes sortes de crimes. L'une des affaires les plus connues est celle à l'encontre des anciens cadres de Fortis et pour laquelle la chambre du conseil de Bruxelles a décidé vendredi que les charges étaient prescrites. Sur ces 10.000 vieux dossiers, 8.556 sont au moins aussi anciens que celui de Fortis, qui avait débuté à l'automne 2008. Pas moins de 2.650 autres affaires pénales en cours remontent aux années 1990. L'une d'elles concerne une fraude de la part du groupe textile Beaulieu, qui remonte à 1990 et qui n'a pas encore été portée devant les tribunaux. Elle pourrait finalement se conclure par une transaction pénale. (Belga)