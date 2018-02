Plus de la moitié des Belges réalisent des transformations après l'achat d'une habitation

(Belga) Cinquante-trois pour-cent des Belges ont réalisé des travaux de rénovation après l'achat d'une habitation, selon un sondage du bureau d'études Incidence mené pour le compte de l'organisateur de Batibouw, FISA. Le 59e salon de la construction et de la rénovation ouvre ses portes jeudi aux professionnels à Brussels Expo.

Plus de la moitié des Belges ont réalisé des travaux de rénovation après avoir acheté leur habitation. Après un déménagement, un Belge sur deux rafraîchit son habitation en mettant une nouvelle couche de peinture ou en changeant de papier peint. Quatre sur 10 s'occupent aussi immédiatement de l'éclairage, de la salle de bains ou de la cuisine. Le Belge se charge d'environ 50% des travaux, l'autre moitié est confiée à des professionnels. Cela vaut pour la cuisine, l'électricité, le chauffage, le toit, les châssis et l'extension de l'habitation. Seuls trois Belges sur 10 disent respecter leur budget. Sept sur 10 dépensent donc davantage, mais en général seulement 10 à 20% de plus que prévu. Quarante-six pour-cent de toutes les personnes qui rénovent leur habitation disent vouloir effectuer prochainement de nouveaux travaux. Ce sondage a été effectué auprès de 1.000 Belges. (Belga)