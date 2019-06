Plus qu'un mois pour remplir sa déclaration d'impôts sur Tax-on-web

Le compte à rebours est lancé. Il reste un mois, jusqu'au 11 juillet, pour remplir sa déclaration d'impôts sur Tax-on-web, rappelle mardi le SPF Finances.

A un mois de la fin du délai, 818.765 déclarations à l'impôt des personnes physiques ont été introduites en ligne. L'application Itsme a trouvé son public, puisque 13% des particuliers l'ont utilisée jusqu'à présent pour s'identifier, contre seulement 5% l'an dernier au même moment. Les personnes privilégiant toujours le papier ne doivent plus tarder non plus, la déclaration écrite de leurs revenus doit parvenir au service public pour le 28 juin.

Des séances d'aide au remplissage sont organisées un peu partout dans le pays jusqu'à la veille de cette date butoir, les horaires sont disponibles sur le site du SPF Finances.

Les contribuables qui ont recours à un comptable ont eux jusqu'au 24 octobre pour encoder leur déclaration sur Tax-on-web.