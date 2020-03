Report du crédit hypothécaire à cause du coronavirus: colère de personnes chez qui la banque a quand même fait le retrait fin mars

Une personne nous a signalé avoir reçu de la banque ING un courrier stipulant que le crédit hypothécaire devait encore être remboursé cette fin de mois de mars, en attendant qu'une procédure claire soit établie concernant le report de crédit hypothécaire prévu pour donner un peu d'air aux personnes frappées financièrement par le coronavirus en Belgique. Pour rappel, l'État et les banques s'étaient entendues sur un report des crédits hypothécaires mais sans préciser les modalités précises. Dans un courrier qui nous a été transmis par un client via Alertez-nous, la banque ING écrit ceci: "En collaboration avec l'ensemble du secteur financier et les pouvoirs publics, nous travaillons en ce moment à la mise en œuvre pratique de cet engagement. Les banques pourront ainsi communiquer et aider leurs clients de manière uniforme.Nous mettons tout en œuvre afin de finaliser ces travaux dans les meilleurs délais et ferons le nécessaire pour vous en tenir informé(e) dès que ce sera le cas. Dans l'intervalle, tous les débits mensuels prévus seront effectués."

Une autre personne a constaté avec colère que le prélèvement de ce mois-ci avait été effectué par la banque ING: "Merci à ING qui débite les comptes du prêt hypothécaire quand en tant qu'indépendante, je n'ai même pas encore touché le droit passerelle... Et j'ai mon mari qui est sur la mutuelle. ING qui dit qu'on verra pour les prochains mois alors que c'est MAINTENANT qu'on a des problèmes !", s'emporte-t-elle.

Le vice-Premier ministre et ministre des Finances Alexander De Croo et le président de Febelfin (Fédération des banques) Johan Thijs devaient donner un point-presse, lors duquel ils allaient exposer en détails les modalités pratiques de l’accord intervenu avec les banques, à savoir la possibilité pour les familles, les indépendants, les entreprises et les organisations du secteur non marchand, de demander un report du remboursement de leurs crédits hypothécaires et crédits professionnels de six mois.