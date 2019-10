Plusieurs centaines d'agents de gardiennage manifestent ce matin devant l'OTAN

(c) RTL INFO

Rassemblés en front commun syndical, les agents de gardiennage manifestent ce matin sur le site de l'Otan à Evere en région bruxelloise.



Les discussions sur les conditions salariales et de travail dans le secteur ont été interrompues la semaine dernière. Afin d'appuyer leurs revendications, les syndicats mènent donc une première action ce mardi sur le site de l'Otan à Evere, où sont attendus quelque 500 participants. Des agents normalement actifs à l'aéroport de Zaventem, responsables de la vérification de bagages, devraient en faire partie. Brussels Airport prévoit donc des répercussions sur son organisation. "Cela pourrait allonger les temps d'attente pendant les heures de pointe en matinée", ajoute une porte-parole. L'aéroport demande dès lors aux passagers d'arriver à l'heure, soit deux heures à l'avance pour les vols dans la zone Schengen et trois heures pour les autres. Les syndicats et la direction doivent se réunir mercredi. En cas d'échec des négociations, les syndicats envisagent de mener d'autres actions, notamment dans les aéroports.