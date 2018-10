La plupart des magasins Carrefour Mestdagh fermés pendant trois jours: "Si la direction ne lâche pas la pression, on va aller vers un clash"

La plupart des enseignes Carrefour Mestdagh sont fermées ce mardi. Le personnel a débuté un mouvement de grève de trois jours car les négociations entre la direction et les syndicats concernant la restructuration patinent. Les syndicats déplorent qu'il n'y a pas d'avancées sur le plan social et sur le futur des magasins.

Les travailleurs du groupe Mestdagh ont entamé ce mardi matin un mouvement de grève qui devrait s'étaler sur trois jours, a expliqué Danny Dubois, permanent CNE. Les syndicats protestent contre l'attentisme de la direction, qui n'a pas encore clairement exposé sa vision pour l'avenir des 56 magasins intégrés et louvoie dans la conclusion du plan social.

Au moins quinze grandes surfaces étaient fermées vers 7h30, en région liégeoise, à Bruxelles et dans le Brabant wallon. Des assemblées du personnel sont en cours dans le Namurois et si les informations en provenance des environs de Charleroi demeurent parcellaires, les syndicats sont confiants quant au fait que tous les magasins resteront portes closes mardi.

En mai dernier, Mestdagh annonçait une importante restructuration incluant la suppression de quelque 450 emplois, sur les 2.300 travailleurs que compte le groupe. Selon les syndicats, les travailleurs sont aujourd'hui à bout.





"C’est extrêmement malsain"

"L’annonce date du 7 mai, cela devient très long pour les travailleurs. On a l’impression qu’on les met en opposition les uns et les autres, entre ceux qui vont partir et qui ont besoin d’une solution rapide et ceux qui vont rester pour qui on doit prendre le temps de négocier quelque chose de convenable", souligne Myriam Delmée, vice-présidente du Setca, jointe ce mardi matin par Florent Tondeur.

"Et donc c’est extrêmement malsain parce que finalement plus personne ne s’y retrouve et on l’impression que l’on a en face de nous une direction qui joue la montre, qui nous met une pression de dingue pour que l’on accepte n’importe quoi en vue d’avoir une prépension acceptable et donc il va falloir relâcher la pression à un moment ou à un autre sinon on va aller vers un clash d’envergure", ajoute-t-elle.

Le temps est en effet compté pour les négociateurs, car le recours aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (soit les prépensions) à 56 ans ne sera plus possible après la fin de l'année.





"Nous craignons qu'ils ne fassent l'objet de menaces ou de chantage"

Lundi, une nouvelle réunion s'est tenue entre la direction et les syndicats quant au plan social qui doit être mis en oeuvre, mais les discussions ont une nouvelle fois abouti à une impasse.

Danny Dubois estime également que la direction tente d'imputer la responsabilité de la situation actuelle aux syndicats. Le permanent CNE ajoute que des gérants et des directeurs de magasins ont également embrassé le mouvement, chose plutôt rare dans le secteur de la distribution. Ceux-ci ont été convoqués par la direction du groupe vers 11h. "Nous craignons qu'ils ne fassent l'objet de menaces ou de chantage", explique M. Dubois.

Les représentants syndicaux restent sceptiques quant à la suite du dialogue. "Le temps s'écoule pourtant pour tout le monde", déplore Danny Dubois, qui annonce que le mouvement devrait s'étaler sur trois jours. Ce que confirme Myriam Delmée, qui précise que l'action ne se cantonnera pas à la journée de ce mardi.