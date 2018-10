Pour les agriculteurs, les indemnisations suite à la sécheresse sont trop basses: 15 millions d'euros au lieu des 358 millions souhaités

La Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) manifeste ce matin devant l'Elysette à Namur. Leur but: discuter avec le gouvernement wallon de l'enveloppe prévue pour faire face aux conséquences de la sécheresse. La FWA et ses services, avec l’aide des acteurs des diverses filières agricoles, a chiffré le montant total des pertes estimées à près de 358 millions d’euros. Ce chiffre étant à affiner, l’ensemble des données n’étant pas encore connu, et les cultures étant encore en cours de récolte.

Samedi, le gouvernement wallon a annoncé avoir décidé d’une enveloppe de 15 millions d’euros pour cette indemnisation, soit 4.2 % des pertes réelles évaluées. Le même budget qu’en 2017, alors que les dégâts sont 3 fois supérieurs. Les agriculteurs de la FWA sont en colère, ils considèrent cette décision du gouvernement comme une marque de mépris vis-à-vis de leur métier et de leurs difficultés.

La FWA a appelé ses membres à venir soutenir sa délégation à pied ou en tracteur par une manifestation sous les fenêtres du Gouvernement. La délégation FWA devait être reçue par le Gouvernement vers 10h.