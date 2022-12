Pour retirer un gros montant en espèces, votre banque peut vous demander de vous justifier: voici pourquoi

Au total, plus d'1,5 million d’euros en espèces ont été saisis. dans le cadre du scandale de corruption au sein du Parlement européen. Comment est-il possible de réunir de telles sommes en liquide? Qu'est-il autorisé de faire ? Le réglement des banques est très stricte pour éviter le blanchiment d'argent.

En Belgique, il y a 3 manières différentes de retirer de l’argent. Tout d'abord, aux distributeurs de billets classiques. Cela varie d’une banque à l’autre, mais la limite de retrait se situe entre 625 et 650 euros par jour et elle varie entre 1250 et 2500 euros par semaine. Un plafond rarement atteint par la majorité des utilisateurs. "J'ai déjà retiré 600 euros, pas plus", déclare une dame à la sortie de la banque. "Je préfère garder mon argent sur ma carte, c'est plus sûr", indique un passant.

Si vous voulez retirer plus d’argent au distributeur, vous devez passer par la 2ème solution en augmentant vous-même votre plafond de retrait sur votre banque en ligne.

Au-delà des montants autorisés, c’est à la banque qu’il faut s’adresser pour effectuer retrait sur place.

Mais plus les montants augmentent, plus les banques doivent être vigilantes. Depuis 2017, la loi contre le blanchiment d’argent oblige les banques à respecter une méthodologie particulière lors de retrait important. "Le retrait de gros montants en espèces peut augmenter le risque de blanchiment", explique Charline Gorez, porte-parole de FEBELFIN. "Quand une transaction est considérée comme atypique, la banque a des critères et va demander aux clients de justifier."

Chaque banque possède un plafond de retrait à partir duquel une justification est demandée. Il varie entre 10 et 15 000 euros selon les établissements.